“Se con le mie lacrime potessi creare una scala e i miei ricordi una strada, salirei fino al Paridiso e ti riporterei a casa da me”. E’ il toccante messaggio di Claudia Galanti su Instagram nel giorno in cui la sua terzogenita Indila avrebbe compiuto 5 anni se non fosse morta nel 2014 a soli 9 mesi per una grave malattia. “Ti ho mandato un sacco di palloncini con un messaggio, per farti sapere quanto ‘mi manchi’ ogni singolo giorno, sempre. Sorrido ai miei ricordi anche se lo faccio con le lacrime”. Un messaggio pieno d’amore e di sofferenza. “Vorrei che tu fossi qui con me, è così duro non averti tra le mie braccia, vedere il tuo viso, come stai cambiando e crescendo, ascoltare la tua voce. “Non ti dimentico. Buon compleanno, mia piccola baby girl” conclude la showgirl.

Fonte