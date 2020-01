“Ma Immobile ce l’ha l’elicottero?”. Lo ha scritto una hater parlando dell’attaccante della Lazio. L’allusione alla tragedia che ha stroncato la vita della star statunitense del basket Kobe Bryant e di sua figlia di 13 anni non è sfuggita a Jessica Melena, moglie di Ciro Immobile, che ha risposto su Instagram. “Povertà d’animo”, scrive Jessica pubblicando, in una story, anche il messaggio incriminato. “Ma dico io, dopo una tragedia del genere, come si possono scrivere certe cose…per carità, nessuno può piacere a tutti, ma ci sono modi e modi. Qui si parla di ignoranza, cattiveria, qui si tratta di essere mostri! Io ho paura di queste persone, mi fanno pena e tristezza. Ma non state bene per nulla! Ogni giorno che passa rimango sempre più senza parole”.

