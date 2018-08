La Juve soffre ma vince

(Fotogramma)

La Juventus soffre ma batte 3-2 in rimonta il Chievo all’esordio in campionato allo stadio Bentegodi di Verona. La sfida, che vede la prima uscita in Serie A di Cristiano Ronaldo, si apre con i campioni d’Italia in vantaggio al 3′ con Khedira, al 37′ il pari degli scaligeri con Stepinski. Al 55′ i padroni di casa passano in vantaggio grazie a un rigore di Giaccherini ma l’11 di Allegri ha la forza di reagire pareggiando i conti con una autorete di Bani, minuto 75′, e segnando il gol vittoria nei minuti di recupero grazie a Bernardeschi.