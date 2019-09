Immortalata dai paparazzi a passeggio per le strade di Portofino, Chiara Ferragni ha condiviso su Instagram un album fotografico di 8 foto in cui si mostra ‘al naturale’ mentre cammina insieme al suo amato. Fra i tanti scatti quello che ha attirato maggiormente l’attenzione è quello che li immortala di spalle.

Il commento con più like (circa 10 mila) sotto al post incriminato pubblicato da Chiara Ferragni recita: “Da dietro sembrate Tonino l’uccellaro e Luisa la carciofara” ed i paragoni non sono mancati neanche su altre pagine, dove la foto è stata ricondivisa. C’è chi li ha scambiati per Portia De Rossi e la moglie Ellen DeGeneres, chi per Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi e chi, invece, per Pamela Perricciolo e Valeria Marini.

“Convinta che fossero Valeria Marini e Pamela Perricciolo a passeggio al porto di Anzio” ha scritto su Instagram Selvaggia Lucarelli.

Effettivamente questo non è il loro miglior look…