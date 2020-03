Servono infermieri per assistere i malati di Covid-19 ricoverati in Rianimazione. Succede al Cto e al Monaldi, i due ospedali diventati la trincea contro il virus in regione. I vertici dell’azienda ospedaliera dei Colli lanciano l’sos 48 ore fa: “Necessario individuare ad horas personale infermieristico”.

È una disposizione che arriva in tutti i reparti, si cercano infermieri disponibili a spostarsi per assistere pazienti in fase critica. Significa lasciare una corsia dove non ci sono casi di positivi e accettare di affrontare in prima linea l’emergenza coronavirus.

In cambio si offrono anche incentivi: “Ho avuto conferma dalla direzione strategica che saranno utilizzate tutte le possibili forme di incentivazione”, si legge nella nota. Che fa appello però al senso di responsabilità : “Tutti i professionisti di questa azienda – si legge – sono consapevoli della situazione che stiamo vivendo a livello locale, nazionale e internazionale e pertanto confido nella disponibilità di ciascuno di loro”.

Anche perché di fronte al contagio che si allarga e alle risorse che sono limitate, l’azienda sarebbe costretta a imporre le scelte: “Sarete tutti consapevoli – si conclude la nota – che, in assenza di disponibilità immediata, si dovrà procedere alla individuazione del personale necessario con modalità diverse”. Ma la ricerca di volontari subito sortisce l’effetto sperato. C’è chi dà la sua disponibilità, pur essendo un infermerie giovane e a tempo determinato: con un contratto in scadenza tra un anno. Come Flavio De Cicco, 29 anni, che da ieri ha lasciato la Pneumologia del Monaldi per continuare il lavoro in Rianimazione. “Sono precario – dice De Cicco – avrei dovuto pensare “chi me lo fa fare”. Oggi ci sono, domani no. Ma io sto bene quando posso fare del bene agli altri e non mi interessano gli incentivi”. Da gennaio 2015 lavora con l’ospedale dei Colli, il primo anno in Rianimazione e poi in Pneumologia, accanto all’impegno di consigliere municipale alla Quarta municipalità.

“Non posso dire che non ho paura – spiega De Cicco – ma c’è anche lo stimolo a fare bene. Si tratta di affrontare una sfida e vincerla. Tutti insieme. Stiamo vivendo un momento mai vissuto prima. C’è in ospedale un clima di ansia e tensione”. Una scelta dettata da uno spirito di squadra forte. “Ho fatto una valutazione – confessa il giovane infermiere – Abito da solo, non ho figli, posso eventualmente permettermi una quarantena. Mi sono detto: preferisco andare io in quel reparto piuttosto che vedere mie colleghi che hanno una famiglia e potrebbero infettare un figlio, un bambino piccolo”. Tuta, mascherina, lavaggio delle mani.

“Lavoriamo in ambienti asettici – continua De Cicco – A volte paradossalmente penso di essere meno a rischio in ospedale che fuori dove ormai tutti i luoghi sono pericolosi. Da 15 giorni faccio casa e lavoro, l’11 marzo mio padre ha compiuto 65 anni ma abbiamo festeggiato in videochiamata. Evito di vedere i miei genitori anziani sin da prima dei decreti del governo. Penso che sarà dura soprattutto dal punto di vista emotivo: magari di fronte a un ragazzo come me intubato che lotta contro questo nemico invisibile”.