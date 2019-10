Malika Ayane è pronta a lanciare il nuovo singolo Wow (Niente aspetta): ecco tutti i dettagli su questo nuovo brano della giudice di X Factor.

Malika Ayane presenta il nuovo singolo Wow (Niente, aspetta). La cantante, che è impegnata come giudice di X Factor 2019, non trascura di certo la sua carriera musicale.

Il nuovo brano sarà disponibile a partire dall’11 ottobre 2019: la canzone è stata scritta dalla stessa Malika, con la collaborazione di Roberto Vernetti e Michele Clivati.

La canzone preannuncia l’arrivo del nuovo album che dovrebbe essere pronto entro il 2020.

Malika Ayane: nuovo singolo, Wow (Niente aspetta)

Attualmente è impegnata ad X Factor 2019, dove è giudice del programma, insieme a Sfera Ebbasta, Samuel, Mara Maionchi. Parliamo di Malika Ayane che annuncia un nuovo singolo, dal titolo Wow (Niente aspetta).

Ecco il post di annuncio su Instagram:

La cantautrice ha scritto il brano, insieme a Michele Clivati e Roberto Vernetti. Ecco come l’artista descrive questa sua nuova canzone che sarà disponibile a partire dall’11 ottobre 2019:

“La vita è qui e adesso ed è fatta da milioni di adesso, tante volte sempre uguali, che possono sembrare pesanti, ripetitivi, persino angosciosi semplicemente perché siamo noi che viviamo la consuetudine, la costanza e la normalità come qualcosa da cui scappare e non la dimensione da cui trarre ogni giorno tutti gli spunti per fare qualcosa di nuovo ed eccezionale“.

Malika Ayane: in arrivo anche il nuovo album

Oltre al nuovo singolo Wow (Niente aspetta), per la Ayane è in arrivo anche un nuovo album, annunciato proprio dall’arrivo del nuovo singolo che si ispira alla musica back degli anni ’80.

Il nuovo lavoro discografico seguirà Naif e Domino, ultimi due album dell’artista, e dovrebbe essere pronto entro il 2020.

Ad esso parteciperanno il chitarrista Jacopo Bertacco e il cantautore Pacifico, i quali si sono riuniti a Berlino con la cantante per portare a termine il lavoro.