Lo scorso dicembre Tom Kaulitz ha chiesto ad Heidi Klum di sposarlo e a quanto pare i due sono già marito e moglie. Tom e Heidi si sono sposati in gran segreto il 22 febbraio e la notizia si è diffusa solo ieri in USA.

A gennaio da Ellen DeGeneres, Heidi Klum ha parlato della differenza di età tra lei e Tom (lui ha 29 anni e lei 46) e del loro matrimonio.

“Il mio compagno ha molti anni meno di me e quindi? La gente non fa altro che ricordarmelo. Vi confesso che a noi non interessa. Cerco di non pensare a quello che dice la gente, non mi interessa davvero. Anche perché preoccuparmi di queste cose mi farebbe venire solo più rughe.

Per la Klum questo è il terzo matrimonio, prima infatti è stata la moglie dell’hairstylist Ric Pipino (dal 1997 al 2002), e poi del cantante Seal per 10 anni, dal quale ha avuto tre figli, Johan, Lou ed Henry. La modella tedesca ha anche avuto una relazione con Flavio Briatore, padre della sua primogenita Leni.

Chi se ne importa della differenza di età, Tom e Heidi sono una bellissima coppia, lui è quasi irriconoscibile dai tempi di Monsoon in cui l’avevo lasciato.

46-year-old Heidi Klum made 29-year-old Tom Kaulitz of Tokio Hotel her third husband, and she did it almost 5 months ago without anybody finding out. Heidi and Tom getting married makes sense, … pic.twitter.com/sMRekYK4jS

— effinfun (@effinfun) 12 luglio 2019