Il progetto

Per ora è un lavoro riservato principalmente a clinici e pazienti. Domani sarà uno sforzo affidato soprattutto ai bioinformatici, chiamati a confrontare ed estrapolare informazioni dall’enorme pool di dati collezionati. I dati sono quelli, anonimi, dei pazienti con tumori ematologici. Arrivano da 22 Paesi, sono collezionati da una cinquantina di partner pubblici e privati e hanno lo scopo ambizioso di riuscire a migliorare i trattamenti e la qualità di vita delle persone con un tumore del sangue. Sono quelli che fanno parte del progetto HARMONY, che oggi, come annunciato al congresso della, in corso ad Amsterdam, ha raggiunto la cifra record di 45mila pazienti inclusi nel proprio database. Di fatto, spiegano gli esperti, si tratta di una delle piattaforme di big data nel campo ematologico più grandi al mondo.

Harmony (Healthcare Alliance for Resourceful Medicine Offensive against Neoplasms in Hematology) è un progetto finanziato all’interno della Innovative Medicines Initiative (IMI), sostenuta dall’Unione Europea e dalla European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (Efpia). Oggi i dati raccolti sono quelli di 45 mila persone, ma l’ambizione è quella di arrivare a mettere insieme le informazioni provenienti da 100mila pazienti con patologie ematologiche (dalle leucemie, ai linfomi, ai mieloma, alle sindromi mielodisplastiche ai tumori ematologici pediatrici).

“Per rispondere a problematiche chiavi nel campo dell’ematologia abbiamo bisogno di dati di alta qualità, armonizzati, e degli esiti del trattamento di migliaia di pazienti che oggi si trovano in sperimentazioni cliniche e nei registri”, ha spiegato Mario Boccadoro dell’Università di Torino, a capo del progetto Harmony dedicato al mieloma multiplo.



L’idea di mettere insieme le informazioni provenienti dai centri sparsi in Europa – diversi sono quelli italiani che partecipano al progetto – è di poter contare così su una sorta di enorme gruppo di studio, racconta a Repubblica Paolo Ghia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, presidente di Eric (European research initiative on CLL), un network dedicato alla ricerca sui pazienti con leucemia linfatica cronica, la forma di leucemia più frequente negli adulti nel mondo occidentale. “Oggi, per quanto riguarda la leucemia linfatica cronica abbiamo collezionato i dati di quasi 4000 pazienti, che stiamo analizzando dal punto di vista genetico”, spiega l’esperto, e per ora esistono una serie di geni associati alla malattia che si crede svolgano un ruolo importante nel predire l’andamento delle terapie o la risposta ai trattamenti. “Dal momento che queste mutazioni geniche sono poco frequenti nella malattia, si osservano in circa il 3-5% dei pazienti – aggiunge – dobbiamo collezionare un grande numero di pazienti di modo da trovare un gruppo abbastanza grande con la stessa alterazione genetica, cercando correlazioni con l’andamento clinico della malattia”.



Allo stesso modo procede la ricerca sulle altre patologie, con l’intento di migliorare gli aspetti relativi alla diagnosi e alla cura dei tumori del sangue, in un ottica di personalizzazione dei trattamenti. I programmi di ricerca all’interno di Harmony procedono in modi diversi ha ricordato Jesús María Hernández Rivas, coordinatore del progetto, illustrando l’iniziativa: per esempio tramite lo studio dell’interazione tra geni nella leucemia mieloide acuta, o l’analisi degli agenti ipometilanti nelle sindromi mielodisplastiche o ancora attraverso la valutazione dei fattori di rischio nella leucemia linfoblastica acuta. Nel lungo termine lo scopo è di mettere insieme dei biomarcatori che permettano di indirizzare i pazienti verso terapie più efficaci e meglio tollerate, così come quello di identificare le coorti più adatte alle sperimentazioni cliniche.