Francesco Chiofalo i primi di gennaio ha subìto un’operazione al cervello e la convalescenza è stata lunga, tanto da esser costretto a smettere di allenarsi. In questi tre mesi di fermo e di cambio dieta, Chiofalo ha perso molti kg di muscoli per un totale di ben 25.

“Dopo l’intervento a cui mi sono sottoposto non ho più la stessa forma fisica con cui mi ricordate. Purtroppo per motivi medici non mi sono potuto allenare per mesi e ho dovuto bloccare completamente la mia dieta. Questo ha comportato un forte calo muscolare e quindi di peso. Attualmente ho perso intorno ai 25 kg. L’altra settimana ho avuto finalmente l’ok dal medico per iniziare ad allenarmi e ricominciare con la ‘mia’ alimentazione. Non è facile per niente, non ho più le prestazioni di prima, ma sono contento perché è bellissimo tornare alla mia routine”.