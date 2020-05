Nel prossimo futuro “tutte le partite di calcio dovrebbero svolgersi a porte chiuse, prestando particolare attenzione ai raduni o a luoghi affollati che potrebbero potenzialmente verificarsi nelle immediate vicinanze degli stadi”. Se questo non sarà possibile “dovrebbe essere reso obbligatorio l’uso della mascherina per gli spettatori” e inoltre dovrebbe essere “intensificata la sorveglianza dei tifosi che partecipano a questi eventi di massa per conoscere meglio le dinamiche di trasmissione del Covid-19 e supportare il monitoraggio e il contenimento delle infezioni”. Sono le indicazioni che arrivano da uno studio italo-inglese pubblicato sulla piattaforma online ‘Frontiers‘ e firmato anche da Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute e professore ordinario d’Igiene e medicina preventiva all’Università Cattolica di Roma.

