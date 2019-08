Non solo insulti verso personaggi tv, gay, famiglie arcobaleno, ma anche attacchi beceri contro la Rai e la vittoria di Mahmood a Sanremo, Er Faina continua a descrivere da solo la persona che è.

Er Faina qualche mese fa se l’è presa per la mancata vittoria di Ultimo al Festival di Sanremo.

“Ma quanto me sta a rode er cul* non ve potete immaginà. Spacco er televisore, non pago più la Rai, non la pago più, vaffancul*. […] Sono andati contro il popolo italiano che ha votato e pagato. Penso che è rimasto l’unico talent il festival di Sanremo che se paga er voto. A Rai se paga 51 centesimi al voto. Io ho speso 8€ per votare. Noi er canone o pagamo. Se er festival se fa è perché i str**zi come noi ir canone o pagamo. Quindi ci avete preso per il cul*. Il 46% ha votato Ultimo, lo ha votato il popolo. La giuria d’onore invece ha dimostarto che ai giornalisti sta sur ca**o Ultimo. Motivo politico de scatenà Mammud contro er governo? Non lo so, ma o posso pensà perché mo fate pensà voi. Pe i popolo doveva vince Ultimo e Ultimo nun ha vinto. Nun ha vinto il popolo. C’hanno messo sotto le scarpe e nun ce sto, nun ce sto. Il popolo è sovrano, su tutto. A gusto personale pure doveva vince Ultimo.”

A sentire le ca**ate populiste vomitate da questo individuo mi stavano sanguinando le orecchie. Er Faina usa (in maniera molto più poraccia e maldestra) la stessa tecnica di Salvini ed evidentemente con parte del popolo italiano funziona. Fortuna però che moltissimi affezionati dei programmi mariani non ci stanno e non appoggiano la decisione assurda di inserire questo personaggio nel cast di un programma come Temptation Island Vip.

L’ignoranza di Damiano Er faina pt2. Qui era incazzato per la vittoria di Mahmood. “Un ragazzo non italiano che vince un festival italiano? Vergogna” cit. pic.twitter.com/fGjjMQb8Dw — DEB🏳️‍🌈 (@DebJws) August 19, 2019

Tale Er Faina, professione hater sui social, è premiato diventando concorrente di #temptationislandvip da ora in poi per fare carriera si devono offendere presentatrici tv e coppie omosessuali. La stessa tv che lui critica adesso è quella in cui ci vuole sguazzare. Coerenza zero. — vladimir luxuria (@vladiluxuria) August 21, 2019