“Oggi Bonaccini ha 5 anni davanti per mettere in rampa di lancio e in attuazione tutti quegli interventi che non servono solo alle imprese della nostra regione, ma all’intero tessuto sociale ed economico, all’intera società civile. Il mondo non ci aspetta, bisogna fare presto”. Così Pietro Ferrari, presidente di Confindustria Emilia Romagna, commenta, con Adnkronos/Labitalia, l’affernmazione di Stefano Bonaccini alle elezioni regionali in Emilia Romagna. Un’affermazione che, secondo Ferrari, che è anche presidente di Bper Banca, “era per certi versi prevedibile, prima che la disputa regionale venisse ‘trasformata’ in sfida nazionale”. E le imprese saranno pronte a chiedere al governatore riconfermato quegli interventi che a loro parere servono a sostenere la crescita della regione.

