SPEZZETTANO il cibo nel piatto in mille bocconi e contano le calorie. Ogni pasto viene consumato lentamente, perché anche se sono leggere come piume si vedono sovrappeso. Oppure vogliono solo pochi alimenti che selezionano in modo accurato. Di fronte a una pietanza sconosciuta reagiscono con disgusto e, a volte, con vomito. C’è chi invece si abbuffa fino allo sfinimento. Non resiste a dolci, pizze e non pensa ad altro. Lunghe maratone che danneggiano il corpo e la mente, fino a mettere a rischio la vita. Nel mondo, si stima che oltre 70 milioni di persone siano affette da disturbi del comportamento alimentare (Dca). Parliamo di anoressia, bulimia, disturbo da alimentazione incontrollata e altre malattie meno conosciute. In occasione della Giornata mondiale (World Eating Disorders Action Day), che si celebra da qualche anno il 2 giugno, gli esperti lanciano un appello per prevenire questi disturbi. Uno sforzo collettivo guidato da attivisti, volontari e oltre 200 organizzazioni in 45 paesi in tutto il mondo.

Più casi con Covid-19

In Italia le persone che soffrono di queste patologie sono più di tre milioni. Circa il 40% non riceve una diagnosi dal sistema nazionale. Resta quindi difficile individuare il dato reale di questi disturbi. Un problema che nei giorni dell’isolamento è aumentato fra i ragazzi perché il cibo è diventato il mezzo per affrontare il trauma che l’epidemia ha portato nelle nostre vite. Un modo per combattere l’ansia, il disagio. L’analisi dei dati che arrivano all’osservatorio epidemiologico del ministero della Salute, ha messo in evidenza da febbraio a maggio un aumento di casi del 30% nei bambini e preadolescenti. “Questa tendenza, già presente in generale da alcuni anni con un abbassamento dell’età di esordio , ha visto un picco nel periodo del lock down con aumento di casi di anoressia nervosa , Arfid (ndr.disturbo evitante-restrittivo nell’assunzione di cibo), disturbi selettivi dell’alimentazione , disfagie”, spiega Laura Dalla Ragione, psichiatra e responsabile del centro per i disturbi alimentari Palazzo Francisci di Todi.

Nei giorni dell’epidemia, il Numero Verde nazionale del ministero della Salute (899180969) ha ricevuto moltissime chiamate di genitori allarmati dai comportamenti alimentari dei figli. Un problema, ricorda l’esperta, perché in piena emergenza era difficile chiedere aiuto visto che moltissime strutture , quasi la metà erano chiuse per l’emergenza Covid.

Il trauma e i disturbi

“Le origini post traumatiche dei disturbi dell’alimentazione (Dca) nei più piccoli sono ampiamente dimostrate, ma in questo caso l’isolamento dai pari nella scuola , l’impossibilità di giocare con i coetanei, la sensazione di paura condivisa con i familiari, le difficoltà delle famiglie, hanno determinato uno stress continuo e insostenibile per molti bambini. I Dca sono espressione di questo disagio, i bambini cominciano a sviluppare forme di selelttività o rifiuto totale del cibo. Paura del cibo paura del mondo”, aggiunge Dalla Ragione che su questi temi ha scritto Le mani in pasta (Pensiero Scientifico editore) insieme a





La prevenzione

Di disturbi alimentari si può morire. Sono patologie che riguardano, anche se in numero nettamente maggiore le donne, persone di entrambi i sessi, di tutte le età e classi socioeconomiche. L’obiettivo è identificarli in tempo, perché se trattati in anticipo e correttamente, il tasso di recupero migliora. Per questi motivi è tempo di agire, non ci si può più permettere di aspettare. E in Italia da tempo gli esperti chiedono al ministero della Salute di ampliare la rete di assistenza sul territorio





Oggi nel mondo si moltiplicheranno gli eventi per parlare di questo problema. Oltre a prendere parte a eventi live e caratterizzare le proprie immagini (come anche accade per i monumenti) con il viola, colore scelto per i disturbi del comportamento alimentare, l’invito è a raccontare la propria storia, quella di un familiare o di un paziente che abbia dato il consenso nel caso degli operatori sanitari. Caratterizzandola e meno con l’emergenza legata al coronavirus e postandola con gli hashtag #ShareYourStory #WeDoActNow.

