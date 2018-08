FIOCCO rosa o celeste che sia, una festa di benvenuto, o un semplice sorriso tra i genitori. Ogni coppia ha il suo modo di “celebrare” l’arrivo in casa di un figlio. Ma un po’ tutti i genitori si trovano a dover ridisegnare gli spazi della casa, che dovranno essere adeguati all’arrivo del pargolo. Dalla culla ai giocattoli, dal fasciatoio al passeggino, passando per il vasino, i libri, e così via. A questo punto sorge naturale chiedersi fin dove è giusto riorganizzare l’abitazione. Perché, a volte, si cedono troppi spazi ai figli. Arrivando magari ad avere il dominio della casa, un’invasione di campo che non è salutare permettergli, sia per gli adulti che per il bimbo stesso.

“La casa e la sua disposizione interna rappresentano sia il contenitore mentale della famiglia sia la qualità della relazione che quel nucleo familiare vive e sperimenta – spiega Marilena Mazzolini, psicoterapeuta dell’età evolutiva, Ordine psicologi del Lazio – . Proprio l’organizzazione degli spazi domestici ci dice molto circa la qualità del rapporto che intercorre tra le persone che abitano quella casa. Quando si dice ‘strutturare l’ambiente domestico’ per accogliere un bambino in arrivo, dobbiamo pensare che la riorganizzazione degli spazi fisici corrisponde, anche, a quell’ambiente emotivo ed affettivo, che proprio al piccolo verrà offerto. Gli spazi fisici sono un equivalente degli spazi mentali. Se partiamo dall’assunto che un fattore di sviluppo estremamente importante è la capacità dell’adulto di governare l’emotività del bambino ed i suoi stati mentali, ne consegue che governare e stabilizzare gli ambienti domestici con logica e creatività è esso stesso un fattore di sviluppo positivo per i piccoli”.



• GLI SPAZI COMUNI

L’importante per un nucleo familiare è riuscire a garantire a tutti i componenti (genitori e figli) una convivenza serena. E per farlo, ci vuole equilibrio tra i bisogni del piccolo e degli adulti: “I genitori devono riuscire a far coesistere nella casa di aspetti/spazi dedicati agli adulti e spazi dedicati ai bambini, senza che questi ultimi sopravanzino i primi, senza che il genitore diventi ‘vittima’ di una realtà bambino-centrica, cioè esclusivamente incentrata sul bimbo. “Gli spazi domestici vanno sì pensati in funzione del bambino, ma con equilibrio: occorre dare molti spazi ma non tutti gli spazi, occorre porre dei limiti – aggiunge l’esperta – ad esempio gli spazi comuni, come il salotto o il bagno non andrebbero stravolti. Non è necessario, fare un bagno con scelte strutturali che sia adatto ai soli bambini. Basta usare semplici oggetti come il riduttore water o una scaletta per raggiungere il lavabo, in modo che siano i bambini ad adattarsi, quando pronti. Nella mia esperienza lavorativa, i bambini, a cui i genitori hanno richiesto adattamenti adeguati all’età e di prospettiva, sono bambini più forti ed equilibrati da un punto di vista psicologico, rispetto ai bambini a cui è stata adattata la realtà “attorno”.

Qui abita un bambino: come organizzare le stanze

• LA CAMERETTA

Ma come arredare la cemeretta del piccolo? “ Si può arredare man mano che il bambino cresce, utilizzando mobili versatili, che possono essere utilizzati per i piccoli ed adeguati nel tempo con la crescita. È utile, ad un certo, ad esempio con l’arrivo della pubertà, cambiare la camera e prepararne una da grande, ex-novo. La mente umana si giova sia della continuità, sia del cambiamento, quest’ultimo apre al nuovo ed al diverso – spiega ancora Mazzolini – L’organizzazione degli spazi domestici deve favorire lo sviluppo di ordine e creatività. Aiutare i bambini a tenere in ordine la stanza, soprattutto dopo aver giocato con piacere, significa fornire strumenti di regolazione mentale che favoriscono lo sviluppo cognitivo, rispettando comunque il piacere dell’esperienza ludica”.

• I LUOGHI DOVE NON ENTRARE

La casa può rappresentare inoltre quel luogo familiare e protetto dove iniziare a concepire in sicurezza il concetto di pericolo. Concetto di cui il bambino avrà estremo bisogno tutta la vita e che si sviluppa da molto piccoli. “Può essere altrettanto importante la presenza nella casa di luoghi in cui i bambini possono entrare poco, come ad esempio lo studio di un genitore. Questa dimensione favorisce il rispetto dell’altro, del lavoro che questo svolge, ma soprattutto apre a quella dimensione misteriosa e fortemente evocativa che hanno i luoghi familiari, ma interdetti – aggiunge Mazzolini – . Gli stessi sono l’equivalente del diventare grande, un mistero a cui il bambino deve tendere e che potrà essere padroneggiato solo con l’arrivo dell’età giusta. Questa è la magia della crescita e della dimensione intima che attiene alla casa ed alla relazione genitori-figli”.