Sette morti dal 2009

– Edwin Straver non ce l’ha fatta. Vittima lo scorso 16 gennaio di un incidente nel corso della undicesima e penultima tappa della 42esima Dakar, il 48enne pilota olandese aveva riportato la rottura di una vertebra cervicale e, dopo dieci minuti di arresto cardiaco, era stato ricoverato in condizioni critiche all’ospedale di Riyad, dove è rimasto per alcuni giorni prima di tornare in patria e morire circondato dall’affetto dei suoi cari. Straver è il secondo a perdere la vita durante l’ultima edizione dell’evento disputato in Arabia Saudita dopo la morte del motociclista portoghese Paulo Goncalves, caduto durante la settima tappa.

Straver, però, è la settima vittima da quando la Dakar, giunta quest’anno alla sua 42esima edizione, si corre fuori dal continente africano. Considerando solo gli incidenti mortali che hanno coinvolto i piloti, il primo fu il francese Terry Long nel 2009, seguito nel 2012 dall’argentino Jorge Martinez Boero e nel 2013 dal francese Thomas Bourgin. Il belga Eric Palante, nel 2014, è stata la 70^ vittima nella storia totale del Rally Raid più famoso e difficile al mondo, poi c’è stato nel 2015 il decesso del polacco Michal Hernik e, in questo tragico mese di gennaio, quelli del portoghese Paulo Goncalves e, oggi, dell’olandese.

La scomparsa di Meoni nel 2005

La prima vittima sul suolo sudamericano è stato il pilota francese Pascal Terry, la cui morte è stata circondata anche da polemiche per i ritardi nell’operazione di salvataggio del concorrente. Alla terribile sorte non si è sottratto nemmeno il creatore della Dakar, il francese Thierry Sabine, morto nel 1986 in Mali a causa dello schianto dell’elicottero che lo trasportava. Nello stesso incidente rimase ucciso anche il cantante francese Daniel Balavoine, la giornalista Nathalie Odent, il pilota svizzero Francois Xavier Bagnoud ed il tecnico della radio e tv del Lussemburgo Paul Lefur. Il primo morto in assoluto fu nel 1979 il motociclista Patrick Dodin in una caduta, mentre cercava di allacciarsi il casco che si era allentato alla fine della tappa Agadez-Tahoua. Tra i partecipanti italiani, nel 2005 è morto Fabrizio Meoni. Vincitore delle edizioni 2001 e 2002, Meoni ha perso la vita l’11 gennaio all’età di 47 anni per un arresto cardiaco, nel corso dell’undicesima tappa tra Atar e Kiffa in Mauritania. Lo stesso giorno, una bambina di cinque anni è morta dopo essere stata investita da un camion di servizio che aveva abbandonato la corsa.