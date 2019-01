Le migliori canzoni dei Negramaro: da Solo a Lo sai da qui.

I Negramaro sono ormai da anni una delle realtà più importanti della scena musicale italiana, e non solo nell’ambito pop rock. Trascinati dalla voce e dal carisma di Giuliano Sangiorgi, hanno saputo costruirsi una carriera solida e ricca di successo, firmando alcuni dei brani più belli degli ultimi anni.

Andiamo alla scoperta di alcuni dei loro pezzi migliori, canzoni senza tempo che li hanno già consegnati alla storia della musica italiana.

Negramaro: le canzoni migliori

Partiti da una base più prettamente rock, e alternativa, i Negramaro si sono imposti negli ultimi anni con un pop molto corposo, potente e impreziosito da elementi di elettronica mai banali o eccessivamente presenti.

Andiamo a riascoltare insieme cinque dei loro brani migliori, quelli più importanti per lo sviluppo di quella fantastica carriera che ancora li vede all’apice del successo.

Negramaro

Negramaro – Solo

Primo singolo assoluto della formazione salentina, venne pubblicato il 7 febbraio 2003 come primo estratto dall’album di debutto Negramaro. Un pezzo che all’epoca non ebbe grande successo, ma venne riscoperto e apprezzato col tempo dai fan della band di Giuliano Sangiorgi.

Di seguito il video ufficiale di questo brano:

Negramaro – Mentre tutto scorre

Per arrivare al successo il gruppo pugliese dovette aspettare il 2005. In quell’anno partecipò a Sanremo con Mentre tutto scorre, un brano prettamente rock che non gli portò grande fortuna nella competizione, ma che divenne un vero tormentone dopo la kermesse, trascinando al successo l’omonimo album, insieme ad altri singoli apprezzati come Estate e Solo 3 min.

Riascoltiamo insieme questo classico dei Negramaro:

Negramaro – Meraviglioso

Può una cover ottenere un successo pari all’originale? A volte sì. È il caso di Meraviglioso, unico estratto dall’album San Siro Live della band. Si tratta, ovviamente, della reinterpretazione dell’omonimo capolavoro di Domenico Modugno. Venne talmente apprezzata da ricevere un triplo disco di platino.

Ascoltiamola ancora una volta:

Negramaro – Attenta

Brano del 2015, secondo estratto da La rivoluzione sta arrivando, Attenta è una ballata che tratta la concezione del bacio come l’inizio di un percorso che non ha ritorno per due persone innamorate. Ancora oggi è uno dei pezzi più apprezzati del gruppo di Lele Spedicato.

Di seguito il video ufficiale:

Negramaro – Lo sai da qui

Altro brano tratto da La rivoluzione sta arrivando nel novembre del 2016, Lo sai da qui è una splendida ballata, presente anche nella colonna sonora del film di Giovanni Veronesi Non è un paese per giovani. Lo stesso Veronesi è anche il regista del video ufficiale del singolo. Guardiamolo insieme: