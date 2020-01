Pioli rilancia Piatek, Semplici col 4-4-2

– Il Milan stacca il biglietto per i quarti di finale di Coppa Italia senza patemi. Travolge (3-0) la Spal e si guadagna l’opportunità di sfidare di nuovo in casa in gara unica, il 28 gennaio, il Torino. E’ stato poco più di un allenamento per i rossoneri che non hanno trovato alcuna resistenza da parte della squadra di Semplici, largamente rimaneggiata e, evidentemente, concentrata sull’unico vero obiettivo della stagione: la salvezza. Pioli si toglie la soddisfazione di chiudere la terza gara di fila a porta inviolata e si gode anche i cenni di vitalità dati da Piatek e Rebic. Un buon segnale nel caso in cui prendesse un raffreddore a Ibrahimovic o a Leao.

Costretto a rinunciare a Gianluigi Donnarumma Calabria, Musacchio e Calhanoglu, non al meglio, Pioli ha inserito Antonio Donnarumma tra i pali, Conti e il nuovo arrivato Kjaer in difesa, e Bonaventura a sinistra a centrocampo dove si è rivisto anche Krunic, preferito a Kessié. In attacco, poi, ha lasciato a riposo in panchina Leao e Ibrahimovic, dando una chance al duo Rebic-Piatek. Sul fronte opposto Semplici ha attuato un ampio turnover cambiando 6 elementi nella squadra che ha perso a Firenze e anche modulo (dal 3-5-2 al 4-4-2). Fuori lo squalificato Missiroli più Cionek, Felipe, Valoti, Di Francesco e Petagna, dentro Tomovic, Tunjov, Dabo, Jankovic, Floccari e l’ex Paloschi.

Apre Piatek, Castillejo raddoppia

La gara è stata a senso unico fin dalle prime battute. Il Milan è partito determinato e, dopo aver fatto le prove generali con Piatek (destro a lato dal limite), Bennacer (sinistro di poco fuori da 28 mt) e Castillejo (chiuso alla disperata in uscita da Berisha), è meritatamente passato (20′): Benaccer ha lanciato sul filo del fuorigioco Piatek che ha comodamente infilato il portiere in uscita con un preciso destro rasoterra. La replica della Spal è stata inconcludente e allora il Milan ne ha approfittato per raddoppiare prima dell’intervallo (44′) con Castillejo che, smarcato in area da Piatek, ha infilato l’incrocio alla destra di Berisha con un chirurgico sinistro a giro.

Hernandez triplica, Ghersini toglie un rigore grazie al Var

Nella ripresa la Spal non ha dato cenni di vita e il Milan ha proseguito il proprio allenamento. Piatek e Rebic hanno fallito un paio di buone occasioni a testa e allora è toccato a Hernandez triplicare al 66′: il terzino è sceso fino al limite e ha scagliato un diagonale di rara potenza che ha trafitto imparabilmente Berisha. Solo a questo punto la Spal ha provato a fare qualcosa ma ha mancato due opportunità, entrambe di testa, per ridurre le distanze: prima con Dabo su calcio d’angolo e poi con Murgia, appostato a pochi passi da Donnarumma. L’ultimo brivido, nel finale, lo ha regalato l’arbitro Ghersini che ha concesso un rigore alla Spal per un tocco di braccio (attaccato al corpo) del subentrato Paquetá su un destro dal limite di Murgia. Abisso al Var ha giustamente richiamato il collega che dopo aver rivisto l’episodio alla moviola è tornato sui suoi passi. E così il Milan sale a 277′ senza subire reti. Se lo avessero detto il pomeriggio del 5-0 incassato dall’Atalanta non ci avrebbe creduto nessuno.

MILAN-SPAL 3-0 (2-0)

Milan (4-4-2): A.Donnarumma, Conti, Kjaer (37’st Gabbia), Romagnoli, Hernandez, Castillejo (19’st Suso), Krunic, Bennacer, Bonaventura (30’st Paquetà), Piatek, Rebic. (1 Begovic, 84 Soncin, 79 Kessie, 94 Brescianini, 98 Maldini, 17 Leao, 21 Ibrahimovic). All.: Pioli.

Spal (3-4-1-2): Berisha, Tomovic (20’st Salamon), Vicari, Igor, Strefezza, Murgia, Dabo (41’st Zanchetta), Tunjov, Jankovic (27’st Valoti), Floccari, Paloschi. (22 Thiam, 25 Letica, 4 Cionek, 67 Cannistrà, 13 Reca, 31 Di Francesco, 98 Mastrilli, 94 Cuellar). All.: Semplici.

Arbitro: Ghersini di Genova 5,5.

Reti: nel pt 20′ Piatek, 44′ Castillejo; nel st 21′ Hernandez.

Angoli: 5-1 per il Milan.

Recupero: 1′ e 4′.

Ammoniti: Conti, Castillejo, Igor, Murgia, Salamon per gioco falloso.

Spettatori: 32.093 per un incasso di 195.162,10 euro.