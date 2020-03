La quarta tappa della Parigi-Nizza va a Soren Kragh Andersen. La cronometro individuale di 15,1 km con partenza ed arrivo a Saint Amand Montrond (a casa di Julian Alaphilippe, giunto a 36”) è appannaggio del danese del Team Sunweb, che ha coperto la distanza in 18’51”. Preceduto di 6″ il tedesco Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe), che in attesa di tappe altimetricamente più impegnative, consolida la sua posizione di leader della classifica generale. Terzo, staccato di 12” dal vincitore, un altro danese, Kasper Asgreen (Deceuninck-Quickstep). Non ha preso il via il campione irlandese Sam Bennett (Deceuninck-QuickStep), escluso dalla corsa per aver provocato nella terza tappa la caduta nel finale. Tra gli uomini più accredidati per la classifica finale, buona prova del colombiano Sergio Higuita, che ha perso 40” da Schachmann ed ora insegue a 1’6”. Messo bene nellla generale anche Vincenzo Nibali, che ha denotato un buon colpo di pedale ed ora si trova a 1’18” dalla maglia gialla.

ORDINE D’ARRIVO

1. Soeren Kragh Andersen (DEN/Sunweb), 15,1 km in 18:51. (media: 48 km/h)

2. Maximilian Schachmann (GER/BOR) a 06.

3. Kasper Asgreen (DEN/DEC) 12.

4. Thomas De Gendt (BEL/LOT) 13.

5. Pello Bilbao (ESP/BAH) 15.

6. Victor Campenaerts (BEL/NTT) 17.

7. Michael Matthews (AUS/SUN) 18.

8. Stefan Küng (SUI/FDJ) 26.

9. Tobias Ludvigsson (SWE/FDJ) 27.

10. Lawson Craddock (USA/EF1) 29.

11. Tanel Kangert (EST/EF1) 33.

12. Bob Jungels (LUX/DEC) 33.

13. Jan Tratnik (CZE/BAH) 33.

14. Richie Porte (AUS/TRE) 34.

15. Tiesj Benoot (BEL/SUN) 36.