LeBron col freno a mano tirato

– Tre indizi fanno una prova. Aspettando avversarie più blasonate, i Lakers (3-1) si candidano per un posto ai prossimi playoff. E’ ancora presto, chiaro, ma dopo la sconfitta all’esordio nel derby contro i Clippers, i gialloviola hanno inanellato tre vittorie di fila, l’ultima delle quali su Memphis 120-91. I Grizzilies (1-3) sono stati letteralmente travolti da un Anthony Davis (con una spalla dolorante) in versione recordman: 40 punti e 20 rimbalzi in 31′, il primo a riuscirci in Nba dalla stagione 1954-55 quando Baylor chiuse con lo stesso referto, ma in 33′. L’ultimo Lakers a segnare almeno 40 punti e 20 rimbalzi, invece, era stato Shaquille O’Neal nel 2003. L’ex Pelicans firma anche 26 liberi su 27 tentativi, il primo dal 1987 a riuscirci dopo Michael Jordan.

E LeBron James? Il Prescelto si gode il momento d’oro del compagno di squadra limitandosi, si fa per dire, a 23 punti, 8 assist e 2 rimbalzi, ma sempre pronto a dare un’accelerata nei momenti di stacco da parte di Davis. Certo, vedere King James nel ruolo di comprimario in una serata in cui l’ex Pelicans è super, fa un certo effetto soprattutto dopo essere stato l’unica stella a brillare nella costellazione gialloviola un anno fa. James, però, non fa una piega e insieme a Davis costruisce il parzialone di 22-0 nel terzo quarto che stende i Grizzlies e ammazza la partita. Al resto ci pensa una super difesa che annulla Ja Morant e Jaren Jackson e concede a Memphis solo il 32,6% dal campo. Aspettando il rientro di Kyle Kuzma, coach Vogel può ritenersi più che soddisfatto di questo inizio di stagione dei suoi Lakers, in attesa di vedere come si comporteranno contro le big della Lega.

Dallas sbanca Denver, ok Miami

Dallas (3-1), dopo il ko interno contro Portland, si rialza sbancando Denver (3-1) 109-106 grazie a un canestro decisivo nel finale di Luka Doncic in una serata in cui lo sloveno non è brillante come al solito, 12 punti, 5 assist, 4 rimbalzi. I Mavs, però, riescono a portare ben nove uomini in doppia cifra raddrizzando il match a cavallo tra il terzo e il quarto periodo. Sotto di 11 lunghezze, infatti, gli uomini di coach Carlisle piazzano un parziale di 30-10 spinti dalle triple di Hardaway e Finney-Smith e ribaltano il match. Millsap e Harris riportano sotto i Nuggets che a 47″ dalla fine inseguono a un solo punto. Nel possesso decisivo Jokic perde palla consegnando di fatto la vittoria agli ospiti con Doncic che chiude i giochi sul +3. Chiude il successo di Miami (3-1) su Atlanta (2-2) per 112-97 con Jimmy Butler che debutta in regular season con 21 punti, 5 rimbalzi e 2 assist.