Achille Lauro parla del prossimo album, 1990: ecco le dichiarazioni dell’ex trapper di Rolls Royce.

Dal 1969 al 1990. Un salto temporale importante per Achille Lauro, che mette da parte le chitarre (almeno così pare) per tuffarsi appieno nelle sonorità e nei temi dei Nineties, trasportandoli però nella nostra attualità.

A margine della sua partecipazione al Premio Tenco, l’artista, in compagnia del suo fido Boss Doms, ha concesso alcune dichiarazioni ai microfoni di Rockol, regalando alcune anticipazioni su quello che sarà il suo prossimo album.

Achille Lauro parla di 1990

Ancora una volta Lauro e Doms attingeranno al passato per creare la musica del futuro. Dopo aver descritto come un anno speciale questo 2019, l’ex trapper ha precisato che la cosa importante per loro è fare solo quello che gli piace, senza inseguire l’etichette.

Anche per questo, dopo il successo delle sonorità vintage di 1969 hanno deciso di provare con gli anni Novanta: “Dentro questo nuovo album ci saranno poesia, maledizione, pop e popstar, grunge e sentimento. Un mix fra Britney Spears e Marilyn Manson che si fondono e diventano Achille Lauro e Boss Doms“.

Lo stesso producer ha anticipato che il primo estratto da questo nuovo disco arriverà il 25 ottobre.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/AchilleL

Achille Lauro parla del Premio Tenco

Impossibile non aggiungere qualcosa riguardo la polemica che ha fatto seguito alla sua partecipazione al Premio Tenco e all’interpretazione di Lontano, lontano. Lauro ha però spiegato che la musica va valutata senza alcun pregiudizio e che lui e Doms sono stati onorati di cantare a modo loro un brano al quale si sentono molto vicini come mood.

Infine, l’artista ha parlato così del loro trasformismo, da trapper a neohippie fino a popstar anni Novanta: “Nei sentimenti più intimi e profondi in cui tutti si rispecchiano c’è il collegamento fra tutte le nostre anime. Se qualcuno prova imbarazzo nel mettersi a nudo, raccontandosi in modo personale, vuol dire che forse è sulla strada giusta“.

Di seguito il video di 1969:

