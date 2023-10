X Factor 2023, i concorrenti che andranno ai Live: le squadre

X Factor 2023, puntata Home Visit: i giudici hanno formato le quattro squadre con i concorrenti che parteciperanno ai Live.

La puntata Home Visit di X Factor 2023 è in archivio. Dopo una lunga trafila cominciata dai casting, passata tramite le temute Audition, i palpitanti Bootcamp e appunto gli Home Visit, dodici concorrenti del talent sono riusciti a guadagnarsi un posto definitivo nelle squadre dei giudici, arrivando agli ambitissimi Live.

Per Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan non è stato semplice. Alla fine sono riusciti però a formare dei terzetti agguerriti, pronti a tutto pur di conquistare la vittoria dello show musicale più amato di Sky. Ma chi sono i concorrenti che si sfideranno nelle puntate dal vivo? Scopriamolo insieme.

X Factor 2023: le squadre di Fedez e Ambra

Per questa diciassettesima edizione del talent Fedez ha deciso di ‘rischiare’ puntando su un team completamente al femminile. La prima a conquistare il cuore del rapper milanese è stata Maria Tomba, che nella puntata Home Visit ha mostrato tutta la sua energia con Numb dei Linkin Park. La seconda è stata Sara Sorrenti, conosciuta come Sarafine, capace di guadagnarsi un posto in squadra con una Desert Rose di Sting rivisitata con un arrangiamento molto particolare. A completare il terzetto, la diciottenne Asia Leva, una performer nata, in grado di stupire con changes di XXXTentacion.

Fedez

Nessun gruppo anche per Ambra, che ha puntato invece sulla qualità e l’intensità di tre ragazzi giovani ma dalle idee chiarissime. Nella sua squadra c’è spazio per Gaetano De Caro, in arte Be Claire, che si è preso il suo posto con una cover di Hope There’s Someone di Antony & The Johnsons. Ce l’ha fatta anche Angelica, che si è guadagnata i Live con Iron Sky di Paolo Nutini. A completare l’opera Matteo Pierotti, conosciuto da molti come Matteo Alieno, in grado di regalare enormi emozioni con la sua versione di Sfiorivano le viole di Rino Gaetano.

Le squadre di Dargen e Morgan

Deformazione professionale, forse, quella di Morgan, che ha scelto invece di puntare su due gruppi e un solo solista. A colpirlo in maniera particolare sono stati due coniugi, gli Animaux Formidables, che hanno portato avanti il loro cammino con il brano Ring fo Fire di June Carter. Selta quanto mai azzeccata. L’altro gruppo è quello dei Sickteens, un terzetto in grado di emozionare Morgan con la loro versione di Careless Whisper. L’unico solista a guadagnarsi un posto in squadra è stato Niccolò Selmi, cameriere di Lucca che ha ridato grande lustro a un brano eccezionale come La nostra relazione di Vasco Rossi.

Per fare da contraltare ai suoi rivali, Dargen ha invece scelto di puntare su due solisti e una squadra, e in generale su un team di soli uomini. Per quanto riguarda il gruppo, la scelta è ricaduta sugli Stunt Pilots. I due solisti che lo hanno oclpito sono stati invece Fabrizio Longobardi, in arte Il Solito Dandy, e il giovane Andrea Settembre, cantautore partenopeo che si è conquistato un posto in squadra sorprendendo tutti con la sua versione di Amandoti dei CCCP.