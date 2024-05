Valtecne, ricavi primo trimestre a 8,4 milioni. Cambia il mix

– Valtecne, società quotata su Euronext Growth Milan che opera nel settore della meccanica di alta precisione per dispositivi medicali e applicazioni industriali, ha chiuso il primo trimestre del 2024 con ricavi di vendita pari a 8,4 milioni di euro, in crescita di circa l’1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno pari a 8,3 milioni.

“Durante il primo trimestre del 2024 abbiamo registrato ricavi sostanzialmente in linea con lo stesso periodo dello scorso anno – ha commentato l’AD Paolo Mainetti – Questa leggera crescita è stata accompagnata da un significativo shifting del nostro business mix: il settore medicale ha continuato il suo trend positivo crescendo del 16,3%, arrivando a rappresentare circa i due terzi del nostro fatturato complessivo, mentre il settore industriale ha subito una contrazione del 20,3%, coerentemente con le attuali condizioni macroeconomiche europee”.

“Questi risultati rispecchiano la strategia comunicata al mercato durante il processo di quotazione, e che stiamo perseguendo con tenacia, volta a una sempre maggiore presenza nel settore medicale che continua la sua fase di espansione, anche se con tassi di crescita inferiori rispetto al recente passato – ha aggiunto – Guardiamo al 2024 come un anno di consolidamento in cui gettare le basi per la crescita futura sia a livello organico che inorganico”.