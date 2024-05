Enel, De Angelis: closing dismissioni entro primo semestre, in linea con piano risparmi

– “Enel ha avuto un forte inizio del 2024, guidato da un solido delivery in tutti i business e in tutte le aree geografiche, con una migliore generazione di cassa e i passi avanti nel programma di efficienza: sono stati raggiunti già 300 milioni di euro del target presentato al Capital Markets Day di 1 miliardo di euro”. Lo ha affermato il CFO di Enel, Stefano De Angelis, nella call con la comunità finanziaria che ha seguito la pubblicazione dei risultati del primo trimestre 2024.

“I risultati raggiunti nel primo trimestre offrono quindi ampia visibilità sull’evoluzione dell’anno e supportano gli obiettivi per l’intero 2024″, ha aggiunto.

Analizzando i driver per raggiungere la guidance 2023, il CFO ha detto che “nella divisione Grids l’evoluzione operativa globale è in linea con le aspettative di piano, così come gli investimenti per lo sviluppo e l’upgrade qualitativo in Italia”. Sul fronte delle rinnovabili, la crescita dell’asset base e la gestione ottimizzata dell’energia sono destinate a sostenere una migliore marginalità.

Per quanto riguarda il risparmio dei costi, il CFO ha sottolineato che “quasi metà dei risparmi è stato raggiunto a livello corporate, mentre altri a livello di business, come ad esempio negli USA sono stati ottimizzati costi non riguardanti la generazione rinnovabile”.

Analizzando le spese finanziarie, De Angelis ha detto che “il costo del debito è stato sostanzialmente stabile con riduzione del debito lordo prevista a partire dal secondo trimestre del 2024, mentre c’è stato un effetto positivo delle coperture, che dovrebbero normalizzarsi nel corso dell’anno”.

“Gli ottimi risultati nel primo trimestre sono supportati da un modello di business resiliente e siamo sulla buona strada per raggiungere tutti gli obiettivi, rimanendo disciplinati sui costi e negli investimenti – ha detto il CFO – Le dismissioni annunciate saranno interamente incassate nel breve termine, entro la fine del primo semestre e sono confermati gli obiettivi 2024-2026 con potenziale upside per la remunerazione degli azionisti in linea con le linee guida del Capital Markets Day”.

Con riguardo alla finalizzazione dei deal di M&A in sospeso, De Angelis ha detto che “la cessione della Distribuzione in Perù sarà chiusa prima della fine del trimestre. Tutte le autorizzazioni sono state ottenute in Perù, ma stiamo aspettando la fine del procedimento in Cina, essendo il compratore cinese. Ci aspettiamo di chiudere il deal in alcune settimane, in sostanza a giugno”. “Per quanto riguarda gli asset della Generazione, che rientrano nel deal siglato dopo, questo sarà addirittura concluso prima, penso sia una questione di giorni”, ha aggiunto.

Riassumendo, ha detto che nella call dei risultati al 30 giugno “cambieremo parte della presentazione e dello speech, perché avremo finalizzato la maggior parte del programma di M&A“.