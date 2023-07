Valtecne, Michela Ferrari nominata CFO

– Valtecne, società quotata su Euronext Growth Milan che opera nel settore della meccanica di alta precisione per dispositivi medicali e applicazioni industriali, ha comunicato la nomina di Michela Ferrari quale Chief Financial Officer, a partire dal 3 luglio 2023. La posizione è stata fino ad oggi ricoperta, congiuntamente alla funzione HR, da Fabiano Gusmeroli che si concentrerà su quest’ultima funzione tenuto conto della crescita dimensionale dell’azienda.

“Sono entusiasta di dare il benvenuto a Michela Ferrari come nuovo CFO di Valtecne – ha commentato l’AD Paolo Mainetti – In un momento di rapido sviluppo per la nostra azienda, abbiamo ritenuto importante coinvolgere una persona come Michela Ferrari, che porta con sé una combinazione unica di competenze e una forte determinazione. La nomina si inserisce nel nostro percorso strategico di rafforzamento della struttura organizzativa e dei ruoli manageriali”.

Ferrari, 43 anni, dopo la laurea in Economia Aziendale presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, nel 2003 inizia il suo percorso professionale in Pepsico Beverages Italia occupandosi di contabilità e amministrazione. Ha poi maturato una significativa esperienza in ambito finanziario in primarie aziende nazionali e multinazionali.

