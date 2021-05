La Liguria, secondo la classifica della fondazione Gimbe, è balzata al primo posto, per dosi somministrate rispetto a quelle ricevute dalla struttura del commissario per l’emergenza generale Francesco Paolo Figliuolo. Sono infatti stati somministrati 646.458 vaccini su 706.880 dosi consegnate: anche ieri il ritmo di somministrazione era al 91% sul ricevuto. A spingere la macchina vaccinale, in Liguria, sono i 212 punti di somministrazione, pubblici e privati, tra mega-hub (quello di Genova, alla Fiera del Mare), hub drive-through (a Taggia, nell’imperiese, dove si viene vaccinati direttamente in auto) o hub no-stop (come a Chiavari, in cui le somministrazioni, ogni giorno, avvengono dalle 8 alle 24) e poi tutti gli ospedali, 19 ambulatori in cui somministrano i vaccini, a staffetta, i medici di famiglia e poi le 102 farmacie e i cinque hub privati.

In tutta la regione, su un milione e mezzo di abitanti, sono state vaccinate 646.458 persone, di cui circa un terzo, 211.098 hanno completato il ciclo vaccinale. A guidare le vaccinazioni è la Asl3, genovese, che conta circa la metà della popolazione totale della Liguria, che ha vaccinato 231mila persone, di cui 63mila hanno ricevuto la seconda dose.

Il primato della Liguria di somministrazioni si ferma davanti alla fascia d’età più fragile, quella degli over 80, dove la regione non è ancora riuscita a recuperare il ritardo accumulato ed è quart’ultima nella classifica nazionale per questa platea di persone: su 174.172 persone da immunizzare, hanno ricevuto la prima dose 123.925, pari al 71,15% e la seconda dose 88.831 persone, pari al 51% degli aventi diritto, appena poco sopra la metà. Rimane da immunizzare completamente quasi un terzo della popolazione over 80, ovvero 50.247 anziani, pari al 28,85% degli aventi diritto.

Nella fascia 70-79 devono essere vaccinati complessivamente 187.806 persone: qui la campagna di immunizzazione è più avanzata e si discosta appena dalla media nazionale, rispetto agli over 80. La prima dose è stata ricevuta dal 56% degli aventi diritto, 105.321 persone, mentre hanno avuto anche la seconda dose il 12, 21%, pari a 22.990 persone. Restano da vaccinare 82.485 persone, il 43,92%.

Quasi completamente in sicurezza sono gli ospiti delle Rsa: su 13.123 persone, il 94,26% ha ricevuto la prima dose e il 79,33% la seconda dose. Rimangono da vaccinare 753 persone, ma molti sono soggetti per cui non è consigliato il vaccino o per patologie specifiche o perché, avendo avuto il Covid, devono attendere il trascorrere almeno 90 giorni dalla guarigione prima di ricevere la prima dose.

Sotto la media nazionale è la vaccinazione dei 65mila operatori sanitari della Liguria, poi, da cui sono partite le somministrazioni il 27 dicembre scorso, l’83,14% ha avuto la prima dose (con undici punti di distazzo dalla media italiana, che è del 94,39%), e il 66,40% la seconda dose (la media italiana è del 79,40%). Rimane il 16,86% di personale da vaccinare. Il triplo della media italiana che si attesta sul 5,61%.

Si è sostanzialmente arrestata la vaccinazione degli insegnanti e del personale scolastico: su 40mila aventi diritto, in Liguria, è stato immunizzato il 41,52% con la prima dose (la media italiana è il 74,25%), e l’8,95% con la seconda dose (qui invece la Liguria supera la media italiana, che è al 2,52%). Più della metà del target è rimasto senza vaccinazione.

Dall’11 maggio, in Liguria, poi partiranno le prenotazioni per le vaccinazioni della fascia 55-59 anni e nei successivi tre giorni saranno aperte anche alla fascia 50-54. Si potrà prenotare, come per tutte le altre fasce di età, sul sito prenotovaccino.regione.liguria.it o componendo il numero verde 800.938.818 e presso gli sportelli Cup.