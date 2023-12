Ultimo, il significato del singolo “Amare”

Ultimo presenta “Amare”, la sua canzone tratta dall’album “Alba”, prodotta dallo stesso artista insieme a Andrea Rigonat.

Avvolto dalla sua aura di sentimenti e riflessioni, Ultimo canta la sua “Amare” come un inno alla sua dolce metà. Il singolo è parte delle 14 canzoni di cui è composto l’album “Alba”, disponibile dal 17 febbraio scorso. Ecco il video e il significato del brano di Niccolò Moriconi.

Il significato di “Amare”

Amare è la canzone d’amore per eccellenza. Un amore che – come spiega lo stesso cantante – va a gonfie vele, un amore che esprime salvezza. “Quando la scrivevo mi ha dato la stessa sensazione datami da ‘La stella più fragile dell’universo’, come se fossero gemelle, per questo ho voluto mantenere anche la stessa posizione nella tracklist“, spiega Ultimo.

Con questo brano, il cantautore parla del suo desiderio di capire cos’ha dentro la persona che ama, leggerla come un libro aperto. Non poteva avere di meglio, e in lei rivede le insicurezze che ha vissuto quando era giovane.

Cantando, Ultimo le chiede scusa se a volte sembra un po’ introverso, chiuso in se stesso ma lei ha le chiavi per entrare nel suo mondo. Come cita un verso della canzone, “Ma tu mi riporti lo giuro, A capire che amare è l’unica strada che c’è”.

Ultimo: il debutto dell’album “Alba”

Con Alba – uscito il 17 febbraio e disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico – il cantautore prova a rinascere. Ogni singolo al suo interno porta il marchio inconfondibile di Ultimo, che si lascia trasportare dal suo sound unico.

E’ stato lo stesso Nicolò ad annunciare il nuovo disco attraverso un post su Instagram. Si tratta del secondo prodotto dalla sua etichetta Ultimo Records, già certificato disco di platino e 1° in classifica FIMI/gfk per tre settimane consecutive dalla sua uscita in primavera.

Di seguito, il video del singolo “Amare”: