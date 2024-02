UE, accordo provvisorio sulla direttiva sull’inquinamento provocato dalle navi

– Il Consiglio dell’UE e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio su una direttiva rivista sull’inquinamento provocato dalle navi, come parte del pacchetto legislativo sulla “sicurezza marittima”.

“I mari e gli oceani sono il nostro bene comune. Queste nuove norme porranno l’UE in prima linea quando si tratta di spedizioni pulite. Abbiamo trovato un compromesso che garantirà mari più puliti in Europa fornendo allo stesso tempo condizioni di parità per un settore marittimo dinamico”, ha commentato Paul Van Tigchelt, vice primo ministro belga che ha la presidenza di turno della Commissione UE.

La direttiva rivista incorpora gli standard internazionali nel diritto dell’UE, garantendo che i responsabili di scarichi illegali di sostanze inquinanti siano soggetti a sanzioni dissuasive, efficaci e proporzionate per migliorare la sicurezza marittima e proteggere meglio l’ambiente marino dall’inquinamento provocato dalle navi.