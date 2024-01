Treviso, cadavere nel bosco con ferite d'arma da taglio

Un uomo di 39 anni, Dedja Bledar, è stato trovato senza vita oggi in una zona boschiva a Paderno del Grappa in provincia di Treviso. Sul corpo dell’uomo, di origini albanesi che lavorava in un ristorante di Borso del Grappa, sono state trovate diverse ferite d’arma da taglio. Sul posto, oltre al magistrato di turno di Treviso e il medico legale, sono intervenuti i carabinieri di Treviso e di Castelfranco Veneto che hanno avviato le indagini.

Poco distante dal luogo del ritrovamento del cadavere c’era l’auto della vittima, una Mercedes classe B, sulla quale è al lavoro personale del nucleo investigativo di Treviso per i rilievi tecnici.