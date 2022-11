Sport: Abodi alla Consulta Asi, tornano i Giochi della Gioventù

Giochi della Gioventù che torneranno all’antico splendore, impegno sull’impiantistica, valorizzazione dello sport come collante sociale, cultura, motore di sviluppo anche economico e, ovviamente, salute. Questi, si legge in una nota, alcuni dei temi trattati dal Ministro dello Sport e della Gioventù, Andrea Abodi, oggi nel corso di un intervento d’apertura della Consulta dei Comitati Periferici e Conferenza organizzativa dei Settori tecnici di Asi, Associazioni Sportive e Sociali Italiane, in corso di svolgimento a Roma all’Hotel Ergife.

“Mentre stavo andando a Milano per gestire l’organizzazione dell’Olimpiade – ha detto Abodi – è arrivata una telefonata emozionante che ha cambiato tutto e mi ha portato al Ministero dello Sport e della Gioventù. Per me è un onore quello di poter servire il mio Paese”.