Serie A, Salernitana-Cremonese 2-2

Salernitana e Cremonese pareggiano 2-2 nel match valido per la 13esima giornata della Serie A 2022-2023. I campani salgono a 17 punti, i lombardi sono a quota 6.

La Salernitana sblocca il risultato al 3′. Carnesecchi smanaccia un cross di Candreva, Piatek piomba sul pallone e insacca da pochi passi: 1-0. La Cremonese pareggia all’11’ con un capolavoro di Okereke. L’attaccante calcia al volo da 20 metri, sinistro splendido e 1-1. La Salernitana torna in vantaggio al 38′ con Coulibaly: inserimento nel cuore dell’area lombarda, tocco preciso e 2-1. La Cremonese acciuffa il nuovo pareggio in extremis. Calcio di rigore per fallo di Fazio su Zanimacchia, sul dischetto va Ciofani. Sepe respinge il tiro, Castagnetti ribadisce in rete: tutto inutile, il penalty va ripetuto. Ciofani si fa parare anche il rigore bis, ma arriva sul pallone ribattuto da Sepe e segna il 2-2 all’89’.