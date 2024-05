sono nove, ma la numero 5 è fondamentale

Il nostro corpo è composto da diversi organi ed apparati ed ognuno di questi ha bisogno della propria cura, solo con delle semplici accortezza i nostri organi possono lavorare al meglio. Oggi vi sveleremo 9 semplici abitudini che miglioreranno la salute dei vostri denti.

Come mantenere la salute dei nostri denti e della nostra bocca

L’igiene orale è davvero molto importante, grazie ad essa possiamo prevenire spiacevoli infezioni o le carie, spesso la prima causa dell’alito cattivo. Ma come possiamo prenderci cura al meglio dei nostri denti e della nostra bocca? Ecco a voi 9 semplici consigli.

1. Cura dello spazzolino da denti

Spazzolino da denti

La scelta del giusto spazzolino è di fondamentale importanza. Prima dell’acquisto sarebbe opportuno consultare il proprio dentista per capire quale tipologia si adatta meglio alle nostre esigenze. In linea generale uno spazzolino con setole di piccole o medie dimensioni riesce a raggiungere tutti gli angoli più scomodi da raggiungere. Dopo ogni utilizzo lo spazzolino va ben sciacquato e fatto asciugare all’aria. Sostituire regolarmente lo spazzolino quando le setole iniziano a rovinarsi.

2. Abitudini alimentari

Alimentazione sana per prevenire problemi ai denti

La bocca è il primo ambiente con cui il cibo entra in contatto. Una dieta sana ed equilibrata può migliorare notevolmente la salute dei nostri denti. In uno studio del British Medical Journal si è valutata l’interazione della dieta sulla salute dei nostri denti. Secondo i dati, eliminare o ridurre drasticamente il consumo di bevande e cibi zuccherati dalla nostra dieta, può non solo prevenire ma addirittura invertire le carie. Un giusto apporto di calcio rende sia i denti che le ossa forti e sani.

3. Gomme da masticare

Placca

L’utilizzo di gomme da masticare non deve essere confuso con lo spazzolino da denti, ma possono essere degli utili alleati. La saliva è fondamentale per rimuovere il cibo ed i batteri dai denti. Tuttavia una saliva acida potrebbe rimuovere i minerali contenuti nel dentifricio creando così un ambiente favorevole ai batteri. Masticare gomme senza zucchero amplifica la produzione di saliva con pH neutro. Le gomme con lo xilitolo si sono dimostrare ottimali per contrastare la formazione e la sopravvivenza dei batteri nella bocca.

4. Aggiungere integratori e vitamine

Carie

Come precedentemente detto, evitare dolci e bevande zuccherate è di fondamentale importanza ma, anche un apporto adeguato di vitamine è altrettanto importante. Sarebbe meglio optare per cibi integrali e ricchi di vitamina B, ferro e magnesio che, aiutano l’assorbimento del calcio fortificando i denti. Molto importanza per la salute della nostra bocca e del nostro corpo in generale è la vitamina D che si trova nei frutti di mare, tonno, sgombro e aringa.

5. Dentista

Dentista

Le visite odontoiatriche non sono sempre simpatiche ma risultano davvero importanti. Recarsi dal proprio dentista almeno due volte l’anno può prevenire problemi molto più gravi. Nonostante la nostra attenzione con spazzolino e filo interdentale, alcune zone della nostra bocca sono complicate da raggiungere in autonomia. Il dentista, grazie ai suoi strumenti, può raggiungere suddette aree per pulirle e bonificarle.

6. Olio di cocco

Olio di cocco

L’olio di cocco offre vari benefici per la salute di tutto il corpo, compresi i nostri denti. L’olio va tenuto in bocca per 20 minuti senza però ingerirlo. È una pratica facile ed efficace che aiuta non solo nella prevenzione alle carie, ma anche per combattere i batteri ed aiutare la naturale guarigione dei denti.

7. Dentifricio naturale

Dentifricio naturale

Preparare un dentifricio fatto in casa con ingredienti naturali è un modo efficace per migliorare la salute orale. La ricetta è semplice e gli ingredienti sono facilmente reperibili in ogni supermercato. Per preparare il tuo dentifricio a casa avrai bisogno di:

1/2 cucchiaino di stevia liquida 2 cucchiai di polvere di calcio 1 cucchiaio di sale 1/2 tazza di bicarbonato di sodio 1/2 tazza di olio di cocco 1 cucchiaio di aroma di menta piperita

Mescolare con cura tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo.

8. Acqua

Acqua

L’acqua resta sempre uno dei nostri migliori alleati nella lotta alle carie. Soprattutto dopo aver bevuto bevande acide è opportuno sciacquare con attenzione la bocca. queste sostanze se lasciate a contatti con i denti possono provocare macchie ed un indebolimento dello smalto dei denti. Anche dopo aver lavato i denti si consiglia sempre di effettuare dei gargarismi con acqua e sale.

9. Rimozione calcoli tonsillari

Calcoli tonsillari

A molte persone capita di vedere delle macchie giallastre sulle tonsille. In alcuni casi si tratta di calcoli tonsillari. Sebbene queste formazioni siano innocue possono causare alito cattivo. I detriti di cibo che si incastrano nelle fessure delle tonsille si induriscono e formano questi piccoli calcoli. Per prevenirli bisogno porre molta attenzione alla nostra igiene orale utilizzando spazzolino e filo interdentale e sciacquando accuratamente la bocca dopo i pasti.

I consigli che avete appena letto non sostituiscono un parere medico, ma sono ottime linee guida per mantenere la nostra bocca in salute.

