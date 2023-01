Sono medico dipendente pubblico che svolge attività intramuraria: l’azienda mi sta applicando una trattenuta a titolo Irap sui compensi, è legittimo? È possibile richiedere la restituzione di quanto mi è stato già trattenuto?

Come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione, l’unico soggetto passivo di questa imposta è e rimane soltanto l’Azienda Sanitaria che, salvo specifico accordo raggiunto con il medico dipendente per la determinazione dei proventi, non potrà unilateralmente riversargli il pagamento, ancorchè pro quota, di alcun onere economico, ancorchè a titolo di imposta Irap per prestazioni svolte in regime intramoenia.

Pertanto, qualora non vi sia una specifica previsione contrattuale circa la traslazione del versamento dell’Irap in caso al medico dipendente, sarà possibile presentare ricorso davanti al Tribunale Lavoro per richiedere l’annullamento dell’atto di unilaterale imposizione da parte dell’Azienda, con relativa restituzione degli importi già illegittimamente trattenuti dalla stessa a titolo di imposta. In ogni caso, ciascuna situazione ha delle specifiche peculiarità e dunque è sempre consigliabile un’analisi del caso concreto da parte di un legale esperto.