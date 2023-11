Single Soon, l’ultimo successo di Selena Gomez

A soli due mesi dalla sua uscita, l’ultimo brano di Selena Gomez è già diventato un successone: ma qual è il suo significato?

Un brano sprezzante, dalla ritmica leggera che trascina facilmente con sé. Stiamo parlando del brano di Selena Gomez, intitolato “Single Soon”, che invoca palesemente la voglia di sentirsi giovani, liberi e senza vincoli. Ma a cosa avrà voluto riferirsi davvero la cantante?

La vita amorosa di Selena Gomez

Dopo la rottura della sua celebre storia con Justin Bieber – e con il collega The Weekend – la cantante ha ripreso le redini della sua vita. Nonostante siano passati diversi anni, le sue vicende amorose tornano spesso a far discutere l’opinione pubblica.

Negli ultimi mesi, è stata la stessa Selena Gomez a tirare in ballo la sua vita sentimentale, si mostra ormai single e felice. Seguita da oltre 427 milioni di followers, su Instagram lancia il suo ultimo brano uscito ad agosto scorso: un vero inno alla gioventù.

Single Soon, il significato del testo

“Single soon” torna sul podio della discografia, dopo la collaborazione con Rema in Calm down nel 2022. Un brano perfetto per l’estate, che con un video ufficiale uscito la notte del 25 agosto mostra Selena Gomez intenta a divertirsi con le amiche, in procinto di ritornare single.

“Esco con chi voglio, resto fuori fino a tardi se voglio, farò quello che voglio fare. Sto scegliendo questo vestito, provando queste scarpe, perché presto sarò single, presto sarò single”, recita infatti il testo.

Il brano parla della fine di un rapporto dal punto di vista di chi (in questo caso Selena Gomez) decide di interrompere la relazione. Nel filmato e nelle parole cantate, estrema assenza di dolore, mentre è grande la voglia di tornare a divertirsi.

Gomez, pronta a cercare qualcosa di più superficiale, si mostra così fiera e risoluta. Un vero e proprio inno allo stare bene con sé stessi, senza nessun uomo accanto. “Never worry about boyfriends, at all”, dice la cantante, ovvero: non preoccuparti mai dei fidanzati, assolutamente.

Di seguito il video del brano “Single Soon”