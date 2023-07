Scuola, Pacifico ANIEF: “Problemi sono tanti, servono risposte e soluzioni immediate”

– “La scuola ha bisogno di di un organico aggiuntivo di personale docente educativo e Ata per attuare il PNRR, di soluzioni per integrare le graduatorie del concorso straordinario; di reintegrare il personale docente licenziato che ha superato l’anno di prova, e di interventi per garantire l’accesso in sovrannumero dei percorsi abilitanti di 30 CFU al personale docente di ruolo, precario con 36 mesi di servizio, ingabbiato”. Lo ha sottolineato Marcello Pacifico, leader ANIEF, durante l’audizione sul decreto PA Bis, questa mattina alla Camera presso le Commissioni riunite I Affari costituzionali e XI Lavoro.

“Per il personale degli enti di ricerca non vigilati si è chiesto inoltre – ha aggiunto il sindacalista autonomo – il finanziamento delle risorse contrattuali e lo sblocco di quelle già disposte nell’ultima legge di bilancio. Per il personale universitario dei Policlinici si è chiesto chiarezza e parità di trattamento nella gestione tra regioni e università e lo sblocco dei profili contrattuali”.

“Per quanto riguarda i dirigenti scolastici – ha continuato Pacifico – Udir, grazie all’audizione Confedir, ha chiesto una deroga al dimensionamento, l’aumento del FUN Fondo Unico Nazionale, ndr per equiparare le aree della dirigenza e soluzioni per i dirigenti scolastici licenziati esclusi dall’ultimo intervento normativo”.