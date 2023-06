Schillaci: «Servono più fondi per il SSN, ma vanno anche spesi meglio»

«La sanità italiana resta una sanità di grande qualità anche tra mille difficoltà. Nel post pandemia la sanità va riorganizzata e ripensata in maniera più moderna e per farlo servono risorse. Grazie anche al contributo di Agenas stiamo andando verso una rivoluzione del SSN. Incrementare la medicina del territorio è senza dubbio quel che serve affinché gli ospedali possano essere decongestionati» queste le prime parole del ministro della Salute, Orazio Schillaci, all’evento che celebra a Roma i 30 anni di Agenas, l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali.

«In quest’ottica – continua il titolare del dicastero – è necessario investire sul personale e sopperire alla carenza di medici e infermieri. Anche se i medici non sono numericamente pochi, piuttosto, sono spesso poco motivati ad accedere ad alcune specializzazioni. Gli infermieri, invece, sono numericamente insufficienti in Italia, così come nel resto d’Europa, in Giappone e negli Stati Uniti. Si tratta quindi di due carenze diverse da affrontare in modo differente».

«La medicina digitale è la parte più affascinante di tutto il cambiamento che sta vivendo il nostro SSN, e su questo Agenas sarà fondamentale, poiché è uno strumento utile ad assottigliare le diseguaglianze tra nord e sud ed anche tra le città e i piccoli centri. Molti benefici potrà trarne anche l’organizzazione degli ospedali. Altro ruolo fondamentale sarà quello delle farmacie che hanno svolto un ruolo importante durante il Covid-19 ed oggi continuano ad averlo perché i cittadini sentono che è un luogo vicino alle loro esigenze. Infine, una battuta sul fondo sanità: potrebbe essere speso meglio e in maniera più moderna, ovviamente avere più soldi sarebbe opportuno, ma sicuramente la prima necessità è spendere meglio» conclude Schillaci.