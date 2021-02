Martedì debutterà la nuova edizione del Festival di Sanremo e mai come quest’anno l’attenzione al rispetto delle norme è alta, dato che purtroppo il CoronaVirus sta continuando a circolare nel nostro paese.

Dopo la notizia che il componente degli Extraliscio è risultato negativo al tampone molecolare, in queste ore è trapelata la conferma della positività di altri due volti di Sanremo: una ballerina del corpo di ballo Elodie e un tecnico di Radio Rai.

I due, come tutti gli altri artisti, sono stati sottoposti al test rapido prima di mettere piede nel teatro Ariston ed è proprio in questa fase che è stata scoperta la loro positività al Covid-19. Ovviamente per entrambi è scattato l’isolamento domiciliare.

Ad oggi sono quindi in totale sei le persone risultate positive al CoronaVirus: oltre la ballerina di Elodie, il tecnico di Radio Rai ed il musicista degli Extraliscio, nei giorni scorsi sono stati trovati positivi anche i due gemelli Dallai in gara nei Giovani (ora già negativizzati) ed un musicista dell’orchestra.

Se un cantante in gara a Sanremo da ora dovesse risultare positivo al Covid-19, verrebbe squalificato di default.