Redelfi, Banca Finnat incrementa target price e conferma Buy

– Banca Finnat incrementa a 12,1 euro per azione dai precedenti 4,9 euro, nell’ipotesi di parziale esercizio warrants per un 30% il target price su Redelfi, management company con focus sulla transizione energetica e quotata su Euronext Growth Milan, mantenendo la raccomandazione sul titolo a “Buy“.

Gli analisti scrivono che il consuntivo 2023 registra significative progressioni su tutte le principali voci di bilancio. Il Valore della Produzione si è portato a 10,9 milioni di euro da 4,5 milioni di euro al 31.12.2022; la marginalità lorda si è attestata al 46,3% dal precedente 37,3% in virtù di un margine operativo Ebitda a 5 milioni di euro da 1,7 milioni di euro del consuntivo 2022; la redditività operativa è anch’essa cresciuta dal 25,2% al 41,9% in forza di un reddito operativo netto pari a 4,6 milioni di euro da 1,1 milioni di euro. L’Utile di Gruppo si è attestato a 2,2 milioni di euro da 362 migliaia di euro al 31.12.2022.

Sul periodo 2023/2027 gli analisti stimano ricavi di vendita in crescita media annua del 48% a 50,9 milioni di euro a fine periodo, un margine operativo lordo Ebitda in incremento medio annuo del 57% a 30,6 milioni di euro a fine periodo e un utile di Gruppo in grado di esprimere una crescita media annua superiore al 60% a 15,6 milioni di euro attesi a fine periodo da 2,2 milioni di euro del consuntivo 2023.

