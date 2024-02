Questo libro nasce e si scatena per via di – e grazie a- una serie pressoché infinita di domande, oscure o luminose, chiare o a volte molto sfocate, che non riuscivo piu a tenere solo per me e che dovevo cominciare a depositare e imparare a guardare e – mi sa- anche ad accettare. Domande e segreti e dubbi, che dovevano e potevano diventare storia, match, ma soprattutto non dovevano e potevano non essere più solo mie, o le mie. Eccoci tutti qui, a braccetto con le nostre presentissime assenze. ❤️