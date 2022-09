Psicologi nelle carceri, nuovi stanziamenti per quasi quattro milioni di euro

Si è svolta al Ministero della Giustizia una riunione tra la Sottosegretaria di Stato Anna Macina e il Presidente del CNOP David Lazzari. Si è fatto il punto sui bisogni psicologici negli istituti penitenziari, anche alla luce delle proposte avanzate dal CNOP sulla necessità di potenziare le risorse psicologiche per i detenuti e il personale.

Si è preso atto della creazione e dello stato di attuazione del fondo per il supporto psicologico al personale della polizia penitenziaria di un milione di euro e dello stanziamento di 2,7 milioni di euro per il potenziamento degli esperti ex art.80 con un aumento del fondo per gli esperti di quasi il 50%.

Alla riunione hanno partecipato anche il Direttore Generale del Personale e Risorse Amministrazione Penitenziaria Massimo Parisi, il Direttore Generale Detenuti e Trattamento DAP Gianfranco De Gesù, il Direttore CNOP Simona Clivia Zucchett.

«Ci siamo occupati del tema carceri in modo costante – ha sottolineato il presidente Lazzari – e da ultimo per l’emergenza suicidi. Un impegno che da i primi frutti con questi stanziamenti per quasi 4 milioni di euro. Ora l’impegno comune è andare ad un protocollo d’intesa per lavorare sui principali temi, tra i quali la revisione delle modalità di reclutamento e presenza degli psicologi in questo ambito. Ringrazio la Sottosegretaria Macina e il DAP per la disponibilità dimostrata».