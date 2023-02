premio alla carriera per la band

Grammy 2023: premio alla carriera per i Nirvana durante la 65esima edizione della manifestazione.

I Nirvana sono stati premiati durante la 65esima edizione dei Grammy Awards. La storica band di Seattle è stata insignita con uno speciale premio alla carriera, ritirato dai due membri ancora in vita del gruppo di Kurt Cobain, Dave Grohl e Krist Novoselic. I due artisti si sono presentati al Wilshire Ebell Theatre di Los Angeles a poche ore dall’inizio della cerimonia alla Crypto.com Arena, e hanno ritirato i Lifetime Achievement Award, stesso riconoscimento assegnato anche ad altri straordinari artisti.

Nirvana e non solo: chi ha vinto il premio alla carriera ai Grammy

Oltre alla storica band guidata dal compianto e indimenticato Cobain, hanno ottenuto lo stesso premio alla carriera nel corso di questa edizione dei Grammy altri grandi artisti che hanno fatto la storia della musica.

Grammy Awards

In particolare, sono state premiate anche le Supremes, uno dei più importanti gruppi vocali nella storia dell’R&B, Ann e Nancy Wilson delle Heart, straordinaria band attiva tra anni Settanta e Ottanta, e poi ancora Bobby McFerrin, Ma Rainey, Nile Rodgers e Slick Rick.

Le parole di ringraziamento dei Nirvana

Nel corso della serata sono ovviamente intervenuti sul palco Dave e Krist, per ritirare il prestigioso riconoscimento che sancisce ancora una volta l’importanza dei Nirvana nella storia della musica, non solo rock.

Durante il discorso di accettazione, il bassista storico del gruppo, Novoselic, ha parlato a lungo di Kurt, definendolo come “furbo” e “strafottente“, un artista straordinario che ha saputo ‘sfruttare’ l’angoscia adolescenziale per scrivere alcune delle canzoni più belle di tutti i tempi. “Mando mail ai fan e ricevo lettere da tutto il mondo, dai fan dei Nirvana“, ha continuato Krist, aggiungendo: “Proprio in tutto il mondo. Un sacco di giovani. Esiste una nuova generazione di fan dei Nirvana e ne sono molto lieto“.