Papa Francesco in piazza San Pietro per la messa delle Palme

Papa Francesco, dimesso ieri dal Policlinico Gemelli dopo 3 giorni di ricovero per una “bronchite su base infettiva”, oggi è tornato in piazza San Pietro per presiedere la celebrazione della messa della Domenica delle Palme.

Avvolto in un cappotto bianco, il pontefice ha raggiunto l’Obelisco in papamobile. Qui ha presieduto al rito della benedizione delle Palme per poi andare all’altare per la celebrazione liturgica davanti a più di trentamila fedeli e pellegrini presenti in piazza.

Tra i cardinali e i vescovi che concelebrano la messa delle Palme in piazza San Pietro insieme al Papa ci sono anche monsignor Georg Ganswein, prefetto della Casa Pontificia congelato nelle funzioni da tre anni e il cardinale Angelo Becciu, imputato nel processo in Vaticano legato allo scandalo finanziario per la compravendita del Palazzo di Londra.

Con la Domenica delle Palme prendono il via i riti della Settimana santa, un vero tour de force per il Pontefice. Giovedì si entra nel vivo del Triduo Pasquale con la messa del Crisma, in Basilica Vaticana alle 9.30; quindi Bergoglio nel pomeriggio sarà nel carcere minorile di Casal del Marmo dove celebrerà, in forma privata, la Messa in Coena Domini con la consueta lavanda dei piedi.

Venerdì, dalle 21.15 al Colosseo presiederà la Via Crucis. Sabato la Veglia in Basilica dalle 19.30. E domenica di Pasqua la benedizione Urbi et Orbi.