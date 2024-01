Orsini contro Sallusti, lite a E' sempre Cartabianca: "Me ne vado"

Lite tra Alessandro Sallusti e Alessandro Orsini a E’ sempre Cartabianca, la trasmissione che Bianca Berlinguer conduce su Rete4. La temperatura sale quando si parla della guerra tra Israele e Hamas. Orsini, docente di sociologia del terrorismo internazionale, commenta le news delle ultime ore a delinea il proprio quadro complessivo. “E’ una possibilità remota che Hezbollah attacchi Israele, non ci sono le condizioni per cui Hezbollah possa sconfiggere Israele e ritengo che queste condizioni non si concretizzeranno mai. A Gaza è in corso una pulizia etnica, lo dicono gli articoli del Wall Street Journal e del Washington Post, non di Hamas. La stampa americana più accreditata ha affermato che Israele ha sganciato 29mila bombe, comprese molte bombe MK84. L’obiettivo è costringere i palestinesi a lasciare Gaza e colonizzare le zone che verranno ricostruite”, dice il professore.

A questo punto, interviene Sallusti: “Se facessi il professore, mi offenderei se facessi lo stesso lavoro di Orsini”, dice il giornalista, innescando un botta e risposta prolungato che Berlinguer fatica a tenere a bada. “Sallusti, lei è un cafone e un prepotente. E’ un maleducato, se non si scusa non la faccio parlare”, dice Orsini, mentre la conduttrice cerca di riportare la calma: “Decido io chi parla, non lei”, dice Berlinguer. “Se Sallusti non si scusa, io lascio la trasmissione”, replica Orsini, prima del provvidenziale arrivo della pubblicità. Quando si torna in onda, un ospite se n’è andato, ma è Sallusti.