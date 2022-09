Omicidio Meredith, esce il libro di Rudy Guede. Sollecito: "Lo comprerò"

Rudy Guede, l’unico ad esser finito in carcere per l’omicidio di Meredith Kercher, presenterà il suo libro ‘Il beneficio del dubbio’ scritto insieme a Pierluigi Vito. L’evento si terrà sabato 1 ottobre alle 17 al Bistrot del teatro in via Cavour, a Viterbo.

“Quando nasce la tua libertà? – si legge nella locandina – Per Rudy Hermann Guede ci sono date, passaggi, persone che hanno costruito la risposta a questa domanda, formulata la sera del primo novembre 2007, quando nelle tenebre di una Perugia reduce dalla notte di Halloween si è consumato il delitto di Meredith Kercher. Una vicenda tragica e ancora da decifrare, benché i nomi delle persone coinvolte abbiano occupato pagine di giornali, reportage televisivi libri di memore e ci inchiesta, c’é una voce che non ha trovato lo spazio che meritava, quella di un ragazzo ritrovatosi nel posto sbagliato al momento sbagliato, vaso di coccio tra vasi di ferro”.

“Il libro di Rudy Guede? Lo comprerò. Mi auguro non ci siano ricostruzioni fantasiose o accuse nei miei riguardi. In quel caso procederò di conseguenza” commenta all’Adnkronos l’altro protagonista del delitto di Perugia insieme ad Amanda Knox, Raffaele Sollecito, condannato per l’omicidio di Meredith Kercher e definitivamente assolto nel 2014 dalla Corte di Cassazione.”Indipendentemente da quello che possa dire e delle bugie che ha detto nei miei confronti, spero possa dire qualcosa di vero – continua – visto che nel processo non ha voluto parlare e che chiarisca quanto accaduto durante l’omicidio. Mi auguro non voglia lanciarsi in fantasiose accuse, ancora una volta, altrimenti dovrò incorrere nuovamente ai mezzi che mi sono consentiti dalla legge”. (di Silvia Mancinelli)