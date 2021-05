A sei anni di distanza dalla sua prima apparizione in tv, ieri sera Olimpia Madonia è tornata ad Avanti Un Altro (Pure di Sera). La donna ha annunciato la sorpresa con un post su Facebook.

“Buongiorno a tutti, bene sì! Lo abbiamo aspettato per tantissimo tempo ed ora è arrivata la notizia ufficiale. Torno da Paolo e sarò con ad Enzo Salvi, Totò Schillaci Laura Freddi e l’Uomo Gatto con le categorie “A volte ritornano e Campioni di quiz”. Mi raccomando, vi aspettiamo tutti tutti tutti.

Dicono che A volte ritornano. Siete pronti per il grande ritorno di Stasera? Grazie a tutta la produzione di Avanti un altro, la SdlTv e soprattutto a Paolo Bonolis. Esperienza fantastica“.

Olimpia Madonia: il video del suo ritorno.

La concorrente ha salutato i due conduttori ed ha aggiornato il pubblico sulla sua vita: “Mi sono fatta le treccine. Bello rivedervi tutti, sono molto contenta, sono passati sei anni, sei lunghissimi anni. La gente mi continuava a chiedere come mai non tornavo. Perché non mi volevi tu Paolo ahahahahah. Con la famiglia va tutto bene, ho sempre il solito marito, Damiano, è coraggioso, perché è rimasto. I due figli sono cresciuti, Giuseppe ha 240 mesi, sono 20 anni e poi Nicola che ne ha 216“.

Durante l’ultima domanda (sugli uccelli) Olimpia Madonia e Luca Laurenti sono scoppiati in un duetto di risate e Bonolis ha lasciato lo studio. L’unica pecca di questo ritorno è che è durato solo 7 minuti. Speriamo che Paolo e la moglie decidano di far sbarcare la Olimpia Madonia nel minimondo di Avanti Un Altro.

L’ordine è stato ripristinato. OLIMPIA MONDO DOMINAZIONE MANCAVI COME MI MANCAVA CONTARE I MESI DI STAGIONATURA DEI TUOI FIGLI. ✈️✨✈️#avantiunaltropuredisera pic.twitter.com/1wldnOVTsS — BadgalVale (@badgalvale) May 16, 2021

STORIA DELLA TV ITALIANA

ASPETTAVO QUESTO RITORNO PIÙ DI QUALSIASI ALTRA COSA olimpia ad avanti un altro #avantiunaltropuredisera pic.twitter.com/ltSV96Tx68 — annalisa🍦 (@annamobene0) May 16, 2021

Breve ma intenso 🤣🤣🤣

Olimpia con la sua risata contagiosa è UNICA 🤩#avantiunaltro #avantiunaltropuredisera pic.twitter.com/a3uL5po7X9 — Lully🌸🌺 (@Lullisa2129) May 16, 2021

Da Avanti Un Altro al mondo della musica.

Non tutti lo sanno (a parte i veri amanti del trash), Ma Olimpia Madonia nel 2017 è anche diventata cantate. La concorrente di Avanti Un Altro ha inciso la finissima hit ‘U Cannolu‘.