NAPOLI – Si è riaperto uno spiraglio e per il Napoli si tratta già di una notizia molto confortante, dopo il pessimismo dei giorni scorsi. Lorenzo Insigne potrebbe essere disponibile nella sfida di sabato sera al Camp Nou di Barcellona, valida per gli ottavi di finale della Champions League. La risonanza magnetica a cui è stato sottoposto nel primo pomeriggio il capitano, vittima di un infortunio durante l’ultima partita di campionato con la Lazio, ha infatti escluso lesioni muscolari più gravi e ha evidenziato solo un’infiammazione agli adduttori.

Ci sono quindi margini per tentare il recupero in extremis dell’attaccante della Nazionale, che ha già iniziato le terapie del caso e farà di tutto per non saltare l’appuntamento con Lionel Messi. Ci vorrà in ogni caso una corsa contro il tempo e Gattuso potrà tirare eventualmente un sospiro di sollievo solamente in extremis, visto che mancano appena cinque giorni all’affascinante resa dei conti con i catalani. Per questo Ringhio si terrà lo stesso di riserva fino alla fine il suo piano B, che prevede l’utilizzo del macedone Elmas (favorito su Lozano) nel tridente offensivo azzurro, in caso di emergenza.





Ma Insigne farà di tutto per esserci, ovviamente. Anche a costo di stringere i denti e di sottoporsi a un’infiltrazione prima della sfida con il Barcellona, se sarà necessario. Il provino della verità sarà quello di venerdì, nel corso della seduta di rifinitura al San Paolo. Gattuso vuole infatti arrivare in Spagna con le idee chiare sulla formazione da mandare in campo contro i blaugrana. Il capitano potrebbe essere pure utilizzato part time e a gara in corso, se non darà garanzie di essere al cento per cento. Intanto però il Napoli respira: ci sono ancora margini per il recupero del leader azzurro.







