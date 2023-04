Napoli, le ultime su Osimhen e Simeone

Non arrivano buone notizie per Luciano Spalletti in vista della sfida in programma domani sera contro il Milan, valida per l’andata dei quarti di finale della Champions League.

Osimhen e Simeone non saranno nemmeno convocati per la trasferta di Milano. Il nigeriano non ha ancora recuperato dal problema muscolare accusato in Nazionale, mentre l’argentino ha svolto esami dopo lo stop di Lecce: questi ultimi hanno evidenziato una distrazione di primo grado al bicipite femorale destro.

Buone notizie, invece, sul fronte Raspadori che è recuperato e sarà con ogni probabilità al centro dell’attacco.

Ma ecco il report ufficiale della società: “Raspadori ha svolto l’intera seduta in gruppo. Osimhen ha svolto lavoro individuale in campo. Simeone ha svolto gli esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale destro”.

Fantacalcio.it per Adnkronos