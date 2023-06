Montagna, Salvini: "Via le croci? Dovrete passare sul mio corpo"

“Dovrete passare sul mio corpo per togliere un solo crocifisso da una vetta alpina, senza se e senza ma”. Così il leader della Lega Matteo Salvini, al congresso regionale del partito in Piemonte, si esprime sul caso – poi rientrato – relativo alla rimozione delle croci dalle vette delle montagne italiane. “Io adoro la montagna e penso che il Cai faccia un lavoro enorme ma leggere che si vogliono togliere le croci sulle vette perché sarebbero divisive dico che quel qualcuno ha un grosso problema”. Il Club alpino italiano, che ha contribuito ad alimentare le polemiche con una prima posizione poco chiara, ha precisato che non sarà adottata nessuna iniziativa del genere e in ogni caso non si procederà senza aver interpellato e coinvolto il ministero. Salvini ha accolto con favore la rettifica del Cai: “Scelta di buonsenso del Cai che, dopo il nostro appello, fa dietrofront sullo stop alle croci in cima alle montagne. Bene così!”.