Milano Bergamo premiato come migliore aeroporto europeo tra i 5 e i 15 milioni di passeggeri

– Milano Bergamo è stato giudicato nel 2022 migliore aeroporto europeo nella categoria tra 5 e 15 milioni di passeggeri sulla base dell’indagine condotta da ACI World, che ha conferito a SACBO il prestigioso riconoscimento assegnato per il secondo anno consecutivo nel corso di una cerimonia che si è svolta a Seul e a cui ha presenziato Aldo Vignati, quality manager di SACBO.

L’ambìto premio Airport Service Quality Award, attribuito sulla base dell’opinione espressa dai viaggiatori in poco meno di 500.000 interviste raccolte da ACI relativamente all’esperienza di viaggio in circa 300 tra i migliori aeroporti del mondo, è stato esteso anche alle categorie che qualificano Milano-Bergamo come aeroporto più gradevole e di più agevole uso in Europa Most Enjoyable Airport in Europe and Easiest Airport Journey in Europe.

Riconoscimenti che testimoniano una volta di più l’impegno di dipendenti SACBO e operatori aeroportuali, che ogni giorno collaborano nell’offrire servizi in grado di incontrare le aspettative dei passeggeri, meritando da questi ultimi giudizi lusinghieri.