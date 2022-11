Micol Incorvaia accusata di modificare le foto su Instagram: parla Clizia

Antonella Fiordelisi due settimane fa ha accusato Micol Incorvaia di abusare di FaceApp su Instagram e ieri sera anche Edoardo Donnamaria ha espresso un concetto simile. Il volto di Forum ha rivelato di aver conosciuto la nuova gieffina sui social ed ha aggiunto che dal vivo è molto diversa. Sarà una casualità, ma stamani sul profilo della ragazza è stata caricata una foto con una didascalia singolare: “Ciao sono Micol Incorvaia senza trucco e senza inganno“. E proprio sotto a questo post è intervenuta Clizia con quella che sembra una frecciatina a Edoardo Donnamaria. La sorella della concorrente ha scritto che Micol non ha bisogno di trucchi per essere meravigliosa: “Sei stupenda amore mio non hai bisogno di artifizi tu“. A differenza della replica all’attacco di Oriana, in questo caso Clizia si trova in una situazione scomoda, visto che Donnamaria è il migliore amico del suo compagno, Paolo Ciavarro.

Micol Incorvaia e le parole di Edoardo Donnamaria: “Vista su Instagram, dal vivo fa un effetto…”