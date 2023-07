Manager Sportivi Associati: Pagliara nuovo Presidente, riceve testimone da Barbaro

“L’elezione di Fabio Pagliara rappresenta una scelta di continuità. MSA nasce per fare rete tra gli operatori del comparto e per dare linfa a un percorso di promozione dello sport del quale il nostro Paese ha sempre maggiormente bisogno”. Queste le parole di Claudio Barbaro, Presidente uscente di MSA, al termine dell’Assemblea dei Soci. Manager Sportivi Associati (MSA), è l’Associazione di categoria dei Manager Sportivi iscritta nell’elenco tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 4/2013 sulle professioni non organizzate in Ordini o Collegi.

“Per me un onere, ma anche un onore, tanto gradito quanto inaspettato”, ha dichiarato Pagliara. “Ringrazio l’assemblea dei soci per la fiducia e Claudio Barbaro per l’opportunità di proseguire, in continuità, tutto il lavoro intrapreso. La vera sfida è di far riconoscere sempre più l’importanza e il ruolo del manager sportivo e di fare rete tra noi operatori del mondo dello sport”.

I lavori sono proseguiti con la nomina dei membri del Consiglio Direttivo in ottemperanza alle previsioni statutarie. Vista la bontà dell’operato dell’ultimo Consiglio Direttivo l’Assemblea ha inteso rieleggere all’unanimità tutti i componenti del Consiglio uscente ovvero Daniela Isetti, Roberto Venturini, Valerio Bernabò, Matteo Schiavone, Andrea Lazzaro e Chiara Di Iulio. L’Assemblea è proseguita con la nomina di Claudio Barbaro come Presidente Onorario di MSA, per il grande impegno profuso sin dalla nascita dell’Associazione prima come Socio fondatore e poi come Presidente in un decennio che ha visto MSA interpretare un ruolo di promozione dello sport anche in tempi recenti in cui lo sport è sempre più al centro delle istanze governative. L’Assemblea ha annunciato l’organizzazione di un evento in occasione dei 10 anni di MSA, la cui ricorrenza ricade l’11 novembre 2023.